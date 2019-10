Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik'e bağışlayacak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, NATO müttefiki ABD ile anlaşamayan Türkiye'nin Suriye'ye tek başına operasyon gerçekleştirmesiyle alakalı yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın, son olarak yaptığı paylaşımda yarın vereceği konserin gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

"HER TÜRLÜ GÖREVE BENİ YAZIN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." dedi.

ALİŞAN TEBRİK ETTİ

Demet Akalın bu anlamlı davranışına ilk destek yakın dostu Alişan'dan geldi. Akalın'ın paylaşımını gören Alişan alkış emojileri koyarak şarkıcıyı tebrik etti.

"EVİMİ, İŞ YERİMİ BAYRAKLARLA DONATIYORUM"

Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı için yaptığı başka bir paylaşımda ise "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, Şehitlerimiz için #AsBayrakları" dedi.