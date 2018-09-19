Demet Akalın o iddialara yanıt verdi

Demet Akalın önceki gün Kayseri'de bir düğünde sahne aldı.

Okan Kurt'un da Demet Akalın'ın yanında olduğu ve düğünün yapıldığı mekana gizlice girdiği iddia edildi.

Demet Akalın iddialara teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi.

Akalın "Asla öyle bir şey yok. Allah bu iddiaları ortaya atanlara akıl fikir versin. Okan ile boşandıktan sonra hiç görüşmedik" dedi.

2 hafta önce Kurt ailesinin borçları nedeniyle eşyaları haczedilen Demet Akalın bir de müjde verdi...

"Hacizle alınan eşyalarımı geri aldık. Bir kaç güne gelecekler. Okan evdeki eşyalarını çoktan aldı. Çöpü bile yok. Artık tek bağımız Hira. Onun için de dadısıyla iletişime geçiyor. Beni aramıyor. "

" Aranızdaki aşk bitti mi" sorusuna Demet Akalın " Biten bir şey için artık konuşmayacağım." şeklinde konuştu.