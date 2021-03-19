Demet Akalın: Serenay insan değil!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, oyuncu Serenay Sarıkaya'yı çok beğendiğini belirterek iltifat yağdırdı.

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenmediği Serenay Sarıkaya’yı bu kez iltifat yağmuruna tuttu.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre önceki gün Nişantaşı’ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, “Botoks yaptırdım” dedi. Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye’de tek.”

Hürriyet