  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Akalın: Serenay insan değil!

Demet Akalın: Serenay insan değil!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, oyuncu Serenay Sarıkaya'yı çok beğendiğini belirterek iltifat yağdırdı.

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenmediği Serenay Sarıkaya’yı bu kez iltifat yağmuruna tuttu.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre önceki gün Nişantaşı’ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, “Botoks yaptırdım” dedi. Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye’de tek.” 

 

 

Hürriyet

Etiketler serenay sarıkaya demet akalın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Skandal'' isim göreve geri döndü!
Aleyna Tilki'ye koronavirüs soruşturması!
Türk Yıldızları'nın Çanakkale'deki gösterisi nefes kesti
Taksim İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu
''Elinin hamurunla karışma sen'' dediler! Hepsini utandırdı!
Ünlü oyuncuya tecavüz suçlaması! Gözyaşlarıyla anlattı
Yağmur Sarnıç’tan skandal sözler!
Erdoğan'nın AB zirvesindeki gündemi belli oldu
Cem Uzan: ''Erdoğan da aday olamayacağını biliyor''