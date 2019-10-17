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  3. 17 Ekim 2019 21:29

Demet Akalın ve Alişan'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı

Sosyal medya hesabı Instagram'ın 'tbt' akımına uyan ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Alişan takipçilerini yıllar önceki halleriyle şaşırttı.

Demet Akalın ve Alişan'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı
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6 Yıl aradan sonra Alişan ve Buse Varol'un evliliğinin ardından doğan Burak bebek sayesinde barışan Demet Akalın ve Alişan sosyal medyada yıllar önceki fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

İlk olarak Instagram'ın 'tbt' akımına uyarak paylaşım yapan Demet Akalın, ''Tbt dediğin böyle olur'' notu ile 2005 yılında Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

İkilinin eski halleri ile şimdiki halleri arasındaki değişim görenleri şaşırttı.

Demet Akalın'ın 2005 yılından beraber fotoğraflarını paylaştığı Alişan da akıma uyarak, ''Buda benden gelsin o zaman #tbt sene Mö 450 civarı.. Lidya’lılar parayı yeni bulmuş'' diyerek espirili notu ile Akalın'la olan fotoğrafını paylaştı.

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