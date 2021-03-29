  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Akalın'a yanıt Nevra Serezli'den geldi

Demet Akalın'a yanıt Nevra Serezli'den geldi

Usta oyuncu Nevra Serezli, “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki’yi “Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” sözleriyle eleştiren Demet Akalın’a cevap verdi.

Aleyna Tilki ve Cemal Can’la “İşte Bu Benim Masalım” adlı gençlik dizisinde kamera karşısına geçen usta tiyatrocu Nevra Serezli, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ödül gecesine katıldı.

Serezli, töreni Yeşilçam’ın efsane aktörlerinden İzzet Günay’la beraber izledi. Nevra Serezli, “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki’nin iş disiplinini övdü.

“SİHİRLİ ANNEM’DE OYNADIM”

Nevra Serezli oğlu Murat Serezli’nin başrol oynadığı “Savaşçı” dizisinin yeni bölümlerini merakla beklediğini ifade etti. Usta oyuncu, Demet Akalın’ın Aleyna Tilki için söylediği “Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” sözlerine de cevap verdi. Serezli, “Çocuk dizisi sözü yanlış: Gençlik dizisi olabilirdi. 5 sene Sihirli Annem’de oynadım.”

Etiketler nevra serezli demet akalın aleyna tilki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Lebaleb kongreye katılan vekil koronavirüse yakalandı
AK Partili Özlem Zengin Ülke TV'den kovuldu mu?
Yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Canlı yayında olay itiraf: ''Konferans salonunun tuvaletinde ilişkiye girdik''
Doktorlar açıkladı! Karadeniz'deki vaka artışının iki nedeni
Kabine toplantısı öncesi yasak sinyali! ''Sert tedbirler'' geliyor
Zehra Çilingiroğlu'nun son hali şaşırttı!