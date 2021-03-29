Demet Akalın'a yanıt Nevra Serezli'den geldi

Usta oyuncu Nevra Serezli, “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki’yi “Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” sözleriyle eleştiren Demet Akalın’a cevap verdi.

Aleyna Tilki ve Cemal Can’la “İşte Bu Benim Masalım” adlı gençlik dizisinde kamera karşısına geçen usta tiyatrocu Nevra Serezli, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın ödül gecesine katıldı.

Serezli, töreni Yeşilçam’ın efsane aktörlerinden İzzet Günay’la beraber izledi. Nevra Serezli, “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde torununu canlandıran Aleyna Tilki’nin iş disiplinini övdü.

“SİHİRLİ ANNEM’DE OYNADIM”

Nevra Serezli oğlu Murat Serezli’nin başrol oynadığı “Savaşçı” dizisinin yeni bölümlerini merakla beklediğini ifade etti. Usta oyuncu, Demet Akalın’ın Aleyna Tilki için söylediği “Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” sözlerine de cevap verdi. Serezli, “Çocuk dizisi sözü yanlış: Gençlik dizisi olabilirdi. 5 sene Sihirli Annem’de oynadım.”