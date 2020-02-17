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  3. 17 Şubat 2020 16:41

Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a: Çok üzdün bizi

Küçük yaşta babası tarafından şiddet gören ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı Demet Akalın küs olduğu ünlü sunucuya zeytin dalı uzattı.

Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a: Çok üzdün bizi
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Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında temizliğe gitmiş şarkıcı Demet Akalın'ı takip etmeyi bırakmıştı. Demet Akalın, Esmersoy'un bu hamlesine 'Takipten çıkmışsın ben de çıkayım bacım haberciler arıyor' sözleriyle sitem etmişti.

Ünlü sunucu da Akalın'a 'Bir şey deniyoruz hesap düzeninde, manasız işler peşindeler yani saçma sapan' cevabını vermişti.

Demet Akalın, Esmersoy’a olan kızgınlığını bir kenara bıraktı. Sosyal medya hesabından ünlü sunucuya destek veren bir paylaşıma imza attı. Akalın ınstagram hesabından ‘Sen çok özel bir kadınsın üzdün bizi! Çok mutlu ol sen. Çok iyi bir anne olacaksın. Hem anne-baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal’ mesajını paylaşıp Esmersoy’un yanında olduğu mesajını verdi.

Burcu Esmersoy: Babam tuvalete kapatıp hortumla dövüyorduBurcu Esmersoy: Babam tuvalete kapatıp hortumla dövüyordu

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