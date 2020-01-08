SON DAKİKA
NATO'DAN FLAŞ İRAN AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 08 Ocak 2020 13:46

Demet Akalın'dan Erdoğan eleştirilerine tepki: 'Çağrılmadım, randevu aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Demet Akalın'a sosyal medyada yorum yağmaya devam ediyor. Akalın kendisine Haluk Levent üzerinden eleştiri gelince "Cumhurbaşkanı hepimizin" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan Erdoğan eleştirilerine tepki: 'Çağrılmadım, randevu aldım'
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Akalın'ın kendisi kadar eteği de gündem olmuş ve eleştiri toplamıştı.

Demet Akalın'a sosyal medyada yorum yağmaya devam ediyor. Son olarak kendisine "Saraya Haluk Levent
davet edilmeliydi. Haluk Levent’in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce Memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor" diyerek eleştiren bir takipçisine Akalın yanıt verdi.

 'BEN RANDEVU ALDIM!'

Demet Akalın kendisine gelen bu yoruma şu yanıtı verdi:

"Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım."

HALUK LEVENT'DEN DE YANIT GELDİ

Haluk Levent de kendisini böyle bir tartışmanın içinde bulunca şu yanıtı verdi: "Dün bu konu ile ilgili flood yayınladım. Yani bizleri lütfen kurumlarla kişilerle karşılaştırmayın. Kimseyi üzmeyelim. Bizi takdir etmiş olmanız bize onur verir ama ötekileştirmek bizleri üzer."


 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cumhurbaşkanı , recep tayyip erdoğan , demet akalın , randevu , haluk levent , davet , çağrılmadım , randevu aldım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM