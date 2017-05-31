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  3. 31 Mayıs 2017 15:56

Demet Akalın’dan Gülşen’e 100 bin liralık hediye

Geride bıraktığımız gün yeni yaşını sevenleriyle kutlayan Gülşen, Demet Akalın'dan 100 bin liralık bir hediye aldı.

Demet Akalın’dan Gülşen’e 100 bin liralık hediye
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Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşen yeni yaşını geride bıraktığımız günlerde kutladı. Dostlarıyla birlikte bir parti veren ve o anlardan görüntüler de paylaşan Gülşen bu özel gecede çok pahalı hediyeler de aldı.

Bunlardan biri Demet Akalın’ın aldığı bilezik modelli saat oldu. Akalın’a ücret almadan şarkı verdiği bilinen Gülşen’in bu jestinin altında kalmayan Akalın ona ünlü bir markanın yılan tasarımlı saatini hediye etti. İnstahikaye kısmında bu saatini sevenleriyle paylaşan Gülşen’in kolunda 100 bin lira taşıdığı ortaya çıktı. Saatin taşlı modelleri 150 bin lirayı buluyor.

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