  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Akalın'dan ''Hadise'' paylaşımı

Demet Akalın'dan ''Hadise'' paylaşımı

Demet Akalın'dan ''Hadise'' paylaşımı

Şarkıcı Demet Akalın, daha önce ''Onun kocası yok'' diyerek hedef aldığı Hadise'nin evlendiğini öğrenince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluklar diledi.

Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene Hadise'nin Instagram'daki takipçi sayısının 10 milyonu geçtiğini görünce "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da" diyerek tartışmanın fitini ateşlemişti. Ancak ikili, tartışmanın dozunu artırmadan sorunları çözerek aralarındaki buzları eritmişti.

"BAYAN DİNÇERLER, ÇOK MUTLU OLUN"
Demet Akalın, "Kocası yok" dediği Hadise'nin dün akşam Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturduğunu görünce sessiz kalamadı. Instagram hesabından çiftin bir fotoğrafını paylaşan Akalın, "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notunu düştü.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nişanlanan Hadise, dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Çift, basına görüntü sızmaması için konuklardan ve çalışanlardan fotoğraf ve video çekmemelerini istedi. Gözlerden uzak evlenen ikili, çıkan haberlerin ardından da hiçbir açıklama yapmadı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk karelerHadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk karelerMagazin

 

Etiketler demet akalın hadise
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram denetiminde gökten ceza yağdı! Helikopteri çekerken yakalandılar
İslam Memiş ''uzak durun'' dedi ve ekledi: Paranız buhar olabilir!
Hadise ve Mehmet Dinçerler muradına erdi! İşte düğünden ilk kareler
Geçmişten bugüne sembol olmuş 1 Mayıs afişleri
Bayram zehir oldu! Operasyon bölgelerinden peş peşe acı haber: 2 şehit
İngiliz gazetesinden dikkat çeken Erdoğan analizi
Masaj salonunda skandal! Kadın masör, patronuna suçüstü yakalandı
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor
''TCMB arka kapıdan döviz sattı'' diyen ekonomist Atilla Yeşilada'dan korkutan uyarı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı