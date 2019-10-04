Demet Akalın'dan Hadise'ye: Yazık ona

Daha önce Hadise için "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın, bu kez de şarkıcıyı takipçi sayısından vurdu. Dün akşam Okan Kurt ile Etiler'de görüntülenen Akalın, muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyona ulaşması hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

"AY YAZIK ONA"

Gelenekselleşen hayran buluşmasını gerçekleştirdikten sonra mekanda çıkarken görüntülenen Demet Akalın, Hadise'yle arasında yaşanacak olan polemiğin fitilini ateşledi. Muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyon olmasını hatırlatınca konuşan Akalın, "Ay yazık ona günah valla. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil. Bıraksın milyonu falan zaten kocası da yok milyonu da yok" dedi.

10 MİLYON OLUŞUNU KUTLAMIŞTI

Hadise, geçtiğimiz günlerde "Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" diyerek sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamıştı. Akalın ise bir araştırma yaptırdığını ve Hadise'nin Instagram'da gerçekten 10 milyon takipçisi olmadığını iddia etti. Hadise'nin Demet Akalın'ın bu açıklamasına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Öte yandan Demet Akalın'ın Instagram'da 8,4 milyon takipçisi bulunuyor.