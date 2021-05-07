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Demet Akalın'dan hükümete çağrı: ''Turistlere zorunlu olsun''

Pandemi döneminde tatile gitmesiyle sık sık eleştirilen ünlü şarkıcı Demet Akalın devlet büyüklerine seslendi. Akalın, ''Turistlere testi zorunlu yapın'' çağrısı yaptı.

Hem kış hem de bahar başında tatile giden hatta Uludağ tatili sırasında koronavirüse yakalanan Demet Akalın gündeme dair yorumlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Akalın son olarak turistlerle ilgili bir talepte bulundu. Devlet büyüklerine seslenen Akalın paylaşımında şunları söyledi:

"Dubai'de sadece üç gün kalmak için 3 kere test istiyorlar. Sayın devlet büyüklerimizden rica ediyoruz turistlere testi mecburi kılın. Bir yaz bir kış daha intihar haberleri duymak istemiyoruz."

Etiketler demet akalın turist test
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