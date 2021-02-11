Demet Akalın'dan korona isyanı: ''Ayıptır, günahtır!''

Testi pozitif çıkan iş insanı evinde karantina sürecine başladı. Kurt’la temaslı olan Demet Akalın da karantinaya girdi.

Alişan karantinada olduğu için birlikte sundukları “Demet ve Alişan’la Sabah Sabah” programına katılamayan partnerinin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Okan’ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle.” Alişan kendisinin de test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu dile getirdi.

HERKESİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR!

Evinde karantinaya giren Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

Covid testiniz pozitif çıkınca "Merhaba" dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık.. Ah ah