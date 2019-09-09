Demet Akalın'dan milli takımın mağlubiyeti sonrası olay paylaşım

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbisitan karşısında muhteşem bir mücadele vermesine rağmen maçı beşinci sette kaybeden milli takımımız, her kesimden alkış topladı.

Maç sonrası sosyal medyada, şarkıcı Demet Akalın’ın attığı bir tweet ise epey tepki topladı. Demet Akalın, "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik" mesajını gönderirken, mesajın altına tepkiler yağdı.

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki çalıştırı Guidetti’nin, hesapsızca eleştirilmesi Türk sporseverlerinin tepkisini çekti.