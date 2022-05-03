Demet Akalın'dan müzik yasağına tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin bayram müjdesinde bulunmasını talep etti.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak iftar programına katıldı. Erdoğan ile bir araya gelen Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akalın bu isteğini bir kez daha yineledi.

DEMET AKALIN'DAN CUMHURBAŞKANI'NA MÜZİK YASAĞI ÇAĞRISI

Demet Akalın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek Ramazan Bayramı'nda 'müjde' istedi. Akalın, müzik yasağının kalkması için Erdoğan'a çağrı yaptı. Akalın müzik yasağının kalkması için "Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına" diye yazdı.

TALEPLERİNE KARŞILIK GELMEYİNCE SİTEM ETTİ

Akalın müzik yasağı ile ilgili yaptığı peş peşe taleplerin ardından sonuç alamayınca sitemde bulundu. Akalın, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be ne günah işledik." dedi.

İFTAR PROGRAMINDA DA RİCADA BULUNMUŞTU

Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili ricada bulundu. Konuyu Erdoğan'a ilettiğini belirten Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ve çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldığını dile getirdi.

2020'DEN BERİ MÜZİK YASAĞI VAR

Koronavirüse karşı tüm tedbirler kalkmasına rağmen müzik yasağı, Mayıs 2020'den beri devam ediyor.