Demet Akalın'dan o gazeteciye sert tepki

Demet Akalın, "Ramazan'da oruç tutanlara saygı" mesajından sonra sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından, bugün de bir gazetede İpek Durkal'ın kendisi hakkındaki yorumuna yanıt verdi.

Durkal'ın "Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı" yorumuna tepki gösteren Demet Akalın şunları söyledi:

"Faka basmışım!! Hem param hem minibüsüm Allah'a şükür imanım var. Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları. İlkokulda öğreniyorsun, hatta okula gitmeden annen öğretiyor. 8 yaşımdan beri tuttuğum orucumun hesabını sormuşsunuz. O sizin Allah'la sınavınız. Dediğim şu ve hala aynı şeyi savunuyorum. Ramazan'da saygı..."