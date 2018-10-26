Demet Akalın'dan o iddiaya cevap: Güzel fantezi

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, programda "Bir taksici bana geçen cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" dedi.

"ÇIKARSINLAR TAKSİCİYİ BEN DE GÖREYİM"

Şarkıcı Demet Akalın ise bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bir takipçisinin "Şu taksici olayı hakkında bir şey demeyecek misin? Senden bir ses beklemiyor değiliz" sorusuna Demet Akalın, "Ciddiye bile almadım. Ama fantazi güzelmiş taksi ve Bursa. Çıkarsınlar Allah aşkına şu taksiciyi ben de göreyim. Evin suyu mu çıkmış da Bursa'ya gitmişim?" şeklinde cevap verdi.