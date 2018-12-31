Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı

Demet Akalın, katıldığı yarışma programında eski eşi ve yeni sevgilisi Okan Kurt'un botoks yaptırdığını ağzından kaçırdı.

Sunuculuğunu İlker Ayrık'ın üstlendiği Fox TV'deki Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde ünlü çiftlerin yarışacağı özel bölümyle izleyiciyle buluşacak.



OKAN KURT'UN BOTOKS YAPTIRDIĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI

Yaparsın Aşkım'ın sürpriz konuklarından biri de Demet Akalın ve Okan Kurt tu. Programda İlker Ayrık'la konuşan Demet Akalın'ın, Okan Kurt'un botoks yaptırdığını ağzından kaçırdı.

İTİRAZ ETTİ



Demet Akalın- Okan Kurt, Berkay- Özlem Odaşahin, Suat Sungur-Ahu Sungur çiftlerinin yarıştığı Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamınıza büyük renk katacak. İlker Ayrık ile sohbet ederken Okan Kurt'un alnına yeni botoks yaptırdığını ağzından kaçıran Demet Akalın'ın bu itirafı çok konuşulacak. Eşinin açıklamasına yalan haber diye itiraz eden Okan Kurt, başının ağrısı için iğne yaptırdığını iddia etti.