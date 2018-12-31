SON DAKİKA
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI
Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı
Sürücüler dikkat ! Köprüden geçecek araçlar revize edildi
Sürücüler dikkat ! Köprüden geçecek araçlar revize edildi
2019'da hangi araç için ne kadar vergi ödenecek ?
2019'da hangi araç için ne kadar vergi ödenecek ?
O para cezalarına okkalı 2019 zammı !
O para cezalarına okkalı 2019 zammı !
Metro seferleri yılbaşı nedeniyle uzatıldı
Metro seferleri yılbaşı nedeniyle uzatıldı
İstanbul'da yılbaşı alarmı ! Baz yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yılbaşı alarmı ! Baz yollar trafiğe kapatılacak
Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?
Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?
İmar barışında başvuru süresi uzatıldı
İmar barışında başvuru süresi uzatıldı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Aralık 2018 13:33

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı

Demet Akalın, katıldığı yarışma programında eski eşi hakkında botoks yaptırdığını ağzından kaçırdı.

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı
A+ A-

Demet Akalın, katıldığı yarışma programında eski eşi ve yeni sevgilisi Okan Kurt'un botoks yaptırdığını ağzından kaçırdı.

Sunuculuğunu İlker Ayrık'ın üstlendiği Fox TV'deki Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde ünlü çiftlerin yarışacağı özel bölümyle izleyiciyle buluşacak.

OKAN KURT'UN BOTOKS YAPTIRDIĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI

Yaparsın Aşkım'ın sürpriz konuklarından biri de Demet Akalın ve Okan Kurt tu. Programda İlker Ayrık'la konuşan Demet Akalın'ın, Okan Kurt'un botoks yaptırdığını ağzından kaçırdı.

İTİRAZ ETTİ

Demet Akalın- Okan Kurt, Berkay- Özlem Odaşahin, Suat Sungur-Ahu Sungur çiftlerinin yarıştığı Yaparsın Aşkım yılbaşı akşamınıza büyük renk katacak. İlker Ayrık ile sohbet ederken Okan Kurt'un alnına yeni botoks yaptırdığını ağzından kaçıran Demet Akalın'ın bu itirafı çok konuşulacak. Eşinin açıklamasına yalan haber diye itiraz eden Okan Kurt, başının ağrısı için iğne yaptırdığını iddia etti.

botoks , okan kurt , itiraf , demet akalın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM