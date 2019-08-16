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  3. 16 Ağustos 2019 22:38

Demet Akalı'ndan şaşırtan Hadise hamlesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son zamanlarda Instagram'da yaptığı olay yaratan paylaşımlarıyla kendinden söz ettiren Hadise'yi takipten çıkardı. Hadise'nin bu olay karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

Demet Akalı'ndan şaşırtan Hadise hamlesi
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Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Hadise'yi Instagram'da takipten çıkarması herkesi şaşırttı.

Demet Akalın ile Hadise'nin bir dönem aralarından su sızmıyordu. Demet Akalın, Hadise ve Gülşen, üçlü buluşmalar yaparak dostluklarını cümle aleme duyurmuştu. Fakat Demet Akalın'ın Hadise'yi takipten çıkarması herkesi şoke etti.

İddiaya göre Akalın, Hadise'nin sürekli seksi paylaşımlar yapmasından sıkıldı. Hadise, Harbiye Açık Hava'da verdiği konserde giydiği kıyafetleri de Instagram'dan paylaşınca Akalın daha fazla dayanamadı.

Eski dostunu takipten çıkardı. Demet Akalın'ın bu tavrı karşısında Hadise'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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