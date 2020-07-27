Demet Akalın'dan skandal üstüne skandal paylaşım

Ülkemizde ardı ardına yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek adına ünlü isimlerin kendi aralarında başlattığı meydan okuma büyük ilgi gördü ve kısa sürede yayıldı.

Siyah beyaz bir fotoğraf üzerinden yapılan meydan okumada ilklerden biri olan Seda Sayan:

“Bu meydan okumayı kimin karşılayacağını düşündüğümü seçmeye dikkat ettim, ama her şeyden önce bu tür düşünceyi kimin paylaştığını bildiğim için kadınlar arasında bir kaç eleştiri var; onun yerine birbirimize dikkat etmeliyiz. Olduğumuz gibi güzeliz. Sadece siyah beyaz bir fotoğraf gönderin “meydan okuma kabul edildi “ yazıp adımı etiketleyin özel olarak aynı şeyi yapacak 50 kadını tanımlayın. Seni seçtim çünkü sen güzel güçlü ve inanılmazsın” sözleriyle Gülben Ergen’e çağrıda bulunmuştu.

Kadınlara yönelik şiddete tepki olarak başlayan bu akım kısa sürede büyük ilgi görürken şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabının hikaye bölümünden yazdıklarıyla aralarında samimi arkadaşlarının da bulunduğu katılımcılara ilginç bir tepki gösterdi.

Akalın bu akıma katılarak fotoğraflarını paylaşan hemcinslerini cinayetlere kayıtsız kalmakla suçladı ve sadece reklam peşinde olduklarını ima etti.