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  3. 10 Temmuz 2020 10:09

Demet Akalın'dan sosyal medya çıkışı: Namusuma, kızıma laf etmeyeceksin!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya düzenlemesine karşı olanlara ''O zaman namusuma, kızıma laf etmeyeceksin'' diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan sosyal medya çıkışı: Namusuma, kızıma laf etmeyeceksin!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla Çeşme Dalyan'daki lüks evine giderken tatilin tadını çıkarmaya başladı. Önceki akşam bir mekandan çıkarken ayaküstü merak edilen soruları yanıtlayan Akalın, sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili de konuştu.

"NAMUSUMA, KIZIMA LAF ETMEYECEKSİN"
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre yakın bir zamanda Alişan'la bir sabah programı sunmaya hazırlanan şarkıcı, yeni projesi için "Çok heyecanlıyım" dedi. Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan "Sosyal medyama dokunma" kampanyası için "O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" diyerek çıkıştı.

Hürriyet

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