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Demet Akalın'dan taciz isyanı! ''Vallahi bulacağım seni''

Demet Akalın'dan taciz isyanı! ''Vallahi bulacağım seni''
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğrayınca çılgına döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan eden Akalın, ''Bulacağım seni. Vallahi bulacağım... Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın?'' dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını belirterek isyan etti. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

"Seni bulacağım"
Araç sahibini bulacağını da belirten Akalın, "Taciz ede ede" notunu da paylaşımına ekleyerek şunları söyledi:

"Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Bulacağım seni. Vallahi bulacağım... Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın? Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin, görürsün gününü."

Etiketler demet akalın trafik taciz minibüs
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