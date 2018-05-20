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  3. 20 Mayıs 2018 10:06

Demet Akalın'ı kızdıran fotoğraf

71'inci Cannes Film Festivali'nde, ''Ahlat Ağacı'' filminde rol alan oyuncuların bir fotoğrafı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Demet Akalın'ı kızdıran fotoğraf
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Demet Akalın, 71’inci Cannes Film Festivali’nde, Nuri Bilge Ceylan’ın, ‘Ahlat Ağacı’ filminde rol alan oyuncuları paylaştığı fotoğrafta, Aydın Doğu Demirkol’un Hazar Ergüçlü’nün önüne geçmesini eleştirdi.

Doğu’nun üzerine çarpı işareti koyan şarkıcı, “Kimsin ya kızı kapatmışsın?” notunu yazdı. Bir takipçisi ise Akalın’a “Ne kadar saygısızsın, başrol oyuncusuna ‘Bu kim?’ yazman çirkin bir hareket” dedi. Şarkıcı ise, “Filmi seyredeceğim, inşallah insanların önüne geçecek performansı vardır” karşılığını verdi.

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