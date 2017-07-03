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  3. 03 Temmuz 2017 12:30

Demet Akalın'ın 5 bin TL'lik terlikleri olay oldu

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı.

Demet Akalın'ın 5 bin TL'lik terlikleri olay oldu
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Ünlü sanatçı Demet Akalın konser vereceği mekana bornoz ve terlikle geldi . Akalın'ın giydiği terliğin fiyatı çok konuşuldu.

Demet Akalın sahne öncesi gün içinde birkaç yerde konser verdi. Konser gecesinde sürekli havai fişek patlatılmasından rahatsız oldu ve müziğini yarıda kesen Akalın "Şarkıya odaklanamıyorum, ben giderken patlatırsınız" diye konuştu.

Şarkıcı, Şile'deki mekana bornoz ve terlikle giriş yaptı. Akalın'ın sahne önce giydiği terliklerin fiyatı dudak uçuklattı.

Bornozun altına giydiği terlikler Fransız modaevi Hermes imzalı ve fiyatı 5 bin lira.

 

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