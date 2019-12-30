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  3. 30 Aralık 2019 10:49

Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretindeki eteği olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden pop müziğin iki güzel ismi Hande Yener ile Demet Akalın, ziyaret sırasında tercih ettikleri kıyafetlerle sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretindeki eteği olay oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın'ın etekleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Demet Akalın ve Hande Yener'in kıyafetlerinin kapalılığı, etek boylarının uzunluğu sosyal medyada çok fazla konuşuldu ve yorum yağdı. Akalın ise gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak şu yanıtı verdi:

 

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