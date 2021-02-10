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  3. 10 Şubat 2021 13:50

Demet Akalın'ın eski eşi koronavirüse yakalandı

Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt korona virüse yakalandı. Kötü haberi ise Akalın’ın partneri Alişan canlı yayında açıkladı.

Demet Akalın'ın eski eşi koronavirüse yakalandı
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Demet Akalın’ın Alişan ile sunduğu 10 Şubat tarihli bölümde yer almamasının sebebini Alişan  canlı yayında açıkladı.

Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

 

 

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