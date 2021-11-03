Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt aşka geldi

Okan Kurt, eski eşi ünlü popçu Demet Akalın'a sosyal medya hesabı Instagram'dan aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

2012 yılında evlenen Demet Akalın ile Okan Kurt çifti, 11 Eylül 2018 tarihinde boşanmıştı. İkili kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

Hira isimli bir kızları olan ünlü çift, magazin gündeminden düşmüyor. Okan Kurt, sosyal medya hesabından Akalın'a romantik bir not yazdı.

Kurt paylaşımına, "Bizimkisi bir aşk hikayesi , içinde dünyanın en güzel hediyesi olan.(H) Günay’da verdiğim sözü hiç unutmadan, ilk günki Alişan’ın :) izin vermediği kahve içmeye gittiğimiz heycanla yanıındayım sevgilim. Biz seninle neleri başardık, ne günleri atlattık ve başarmaya devam edicez Allah’ın izniyle. 10 yıl bana 10 dkk gibi… Herseyi için ve bana yaşattıkların için teşekkür ederim miniğim.. #ilkgünkiaşkla" notunu düştü.