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Demet Akalın'ın panik anları!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen ünlü popçu Demet Akalın, Etiler'de objektiflere takıldı.

Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikler ve Dubai tatili ile adından söz ettiren Demet Akalın, Etiler'de bir pastaneye girerken görüntülendi.
 
Ünlü şarkıcı, araçtan iner inmez panik halinde, "Polise haber verin!" diye görevlilerden yardım istedi. Karşısında bir anda gazetecileri görünce gerçeği fark edip rahatlayan Akalın, “Beni takip eden siz miydiniz? Korktum, polisi arayacaktım” diye konuştu.

Etiketler etiler demet akalın popçu
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