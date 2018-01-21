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  3. 21 Ocak 2018 18:00

Demet Akalın'ın yorumu ortalığı karıştırdı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e bebeklerinin gözünün altındaki leke ile ilgili doktor önerisinde bulunan Demet Akalın'a tepki geldi.

Demet Akalın'ın yorumu ortalığı karıştırdı
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Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel ağustos ayında 2. bebeklerini kucağına aldı. Bebeği Yeda ile fotoğraf paylaşan Zeynep Demirel'e Demet Akalın yorum yapınca tepkiler gecikmedi.

"FESATSINIZ"
Zeynep Demirel'in bebeği ile paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Demet Akalın, bebeğin gözünün altındaki lekeye dikkat çekti. Akalın, yorumunda doktor tavsiyesi verince herkes tepki gösterdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı "Fesatsınız kötülük olsun diye demedim. Bizim de başımıza geldi." diyerek kendini savundu.

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