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Demet Evgar'dan hamilelik pozu

Demet Evgar'dan hamilelik pozu

Mart ayında Levent Babataş ile dünyaevine giren Demet Evgar, doğuma günler kala karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Mart ayında Levent Babataş ile nikah masasına oturan 41 yaşındaki Demet Evgar anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen Evgar, karnı burnunda pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı. 

Demet evgar kızına Mavi adını verecek. 

Etiketler demet evgar hamilelik
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