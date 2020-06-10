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  3. 10 Haziran 2020 10:45

Demet Özdemir bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Demet Özdemir, teknede çekilen bikinili pozunu Instagram hesabından 'kavuştuk' notuyla paylaştı.

Demet Özdemir bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol’la kamera karşısına geçen Demet Özdemir, koronavirüs salgınının ülkemizde boy göstermesinin ardından setlere ara verilmesiyle evinde karantinaya girmişti. Bir kaç aydır evinden çıkmayan oyuncu, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Demet Özdemir tekne turunda çekilen bikinili bir fotoğrafını “kavuştuk” notuyla Instagram’dan paylaştı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol’la kamera karşısına geçen Demet Özdemir, koronavirüs salgınının ülkemizde boy göstermesinin ardından setlere ara verilmesiyle evinde karantinaya girmişti. Bir kaç aydır evinden çıkmayan oyuncu, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Demet Özdemir tekne turunda çekilen bikinili bir fotoğrafını “kavuştuk” notuyla Instagram’dan paylaştı.

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