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Demet Özdemir doğum günü kıyafeti ile olay oldu

Demet Özdemir doğum günü kıyafeti ile olay oldu

Oğuzhan Koç ile yeniden barışan oyuncu Demet Özdemir yeni yaşını yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı.

Demet Özdemir son günlerde hem işleri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Aşk Taktikleri filmiyle konuşulan Özdemir ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile de barışıp evlilik kararı aldı. Son günlerde işte ve aşkta kazanan Özdemir yeni yaşını kutladı.

30 yaşına sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte giren Demet Özdemir'in doğum günü elbisesi olay oldu. Sade bir tasarıma sahip olan beyaz elbisenin arkası dikkat çekti. Derin kalçasına kadar inen sırt dekoltesine sahip elbisenin arkasında bir de kurdele vardı.

Demet Özdemir'in bu iddialı elbisesi bazı takipçilerinin ilgisini çekemedi. Ünlü oyuncuya "Kendini paketlemene gerek yoktu", "Ne saçma elbise" yorumları geldi.

Özdemir paylaşımında "30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun … Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiçbir yaşta yere gelmez… Asıl iyi ki siz varsınız" dedi.

Oyuncuya "İyi ki doğdun" mesajları yağdı.

Etiketler Demet Özdemir doğum günü
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