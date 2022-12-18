Demet Özdemir hamile mi?
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir, hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar 'Adım Farah' dizisinin heyecanını yaşıyor.
Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.
İzel’in bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada “Demet hamile mi?” yorumları yapıldı.
Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından jest hızıyla yanıtladı.
Oyuncu, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” paylaşımında bulunarak hamilelik iddialarını yalanladı.
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