  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Özdemir hamile mi?

Demet Özdemir hamile mi?

Demet Özdemir hamile mi?
Güncelleme:

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir, hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar 'Adım Farah' dizisinin heyecanını yaşıyor.

Şarkıcı İzel, sosyal medya hesabından “Bebek” isimli şarkısı eşliğinde Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa da “Size gelsin” notunu düşerek kalp emojisi koydu.

İzel’in bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada “Demet hamile mi?” yorumları yapıldı.

Özdemir, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından jest hızıyla yanıtladı.

Oyuncu, “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” paylaşımında bulunarak hamilelik iddialarını yalanladı.

Etiketler demet özdemir oğuzhan koç hamile
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mustafa Destici, asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı
Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü
Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan dekolte şov!
2023'te zenginleşecek burçlar belli oldu! Paraya para demeyecekler
Kısmetse Olur Simge bakın kim çıktı! Eski hali şoke etti
Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı
Burası İstanbul... ''Kırmızı Mektep'' ana baba gününe döndü
Dünya diken üstünde! Rusya ''yenilmez'' silahıyla gövde gösterisi yaptı
Parti binasına asılan ''17-25 Aralık'' pankartı olay oldu