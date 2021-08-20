Demet Özdemir şampuan markasından ne kadar kazanacak?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu şampuan markasından alacağı ücret ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 2020'de bir şampuan markasının yeni serisinin reklam yüzü olmuştu.

Hürriyet'ten Mehmet üstündağ'ın haberine göre, şampuan markası, yeni kampanyasını da ünlü oyuncuya emanet etti. Demet Özdemir’in sözleşmesi 3 milyon liraya 2 yıl daha uzadı.

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI?

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

"HABERİMİZ YOK!"

Basına yansıyan haberlerin ardından Özdemir, ayrılık iddialarına jet hızıyla yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" sözleriyle çıkan söylentileri yalanladı.

ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.