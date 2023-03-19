Demet Özdemir'den evi terk ettiği iddialarına cevap

Geçtiğimiz sene ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleriyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz sene ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendi. İlişkileriyle göz önünde olan çiftin kriz yaşadıkları iddia edilmişti.

"İLİŞKİLERDE SORUNLAR OLABİLİR"

Magazin D'ye konuşan Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi. Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

Demet Özdemir, birkaç gün önce çıkan, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren ünlü oyuncu "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil" dedi.