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Demet Şener evleniyor mu?

Demet Şener evleniyor mu?

Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şener, muhabirlerin evlilik sorularına ''Evlenmeden de mutlu olunabileceğini düşünüyoruz. Hem biz birbirimize gönülden bağlıyız zaten'' diyerek yanıt verdi.

Baş başa Yemek yiyen ikili, mekandan el ele ayrıldı. Uzun bir aradan sonra görüntülenmeleri hatırlatılan Şener, "Biz her gün bir aradayız, sadece sizinle denk gelemiyoruz" diyerek gülümsedi.

'EVLİLİK İTİRAFI' DİKKAT ÇEKTİ

Şener, sevgilisi Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceğini soran bir muhabire, "Evlenmeden de mutlu olunabileceğini düşünüyoruz. Hem biz birbirimize gönülden bağlıyız zaten" açıklamasında bulundu.

O İDDİALARI YALANLADI!

İşadamı Tolga Arman’la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, Arman’ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını ise yalanladı: “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış.”

 

 

Etiketler demet şener evlilik
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