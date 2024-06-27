Demet Şener'den evlilik iddialarına yanıt

Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman ile evleneceği iddialarını yalanladı.

Ünlü manken Demet Şener, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldığı iddialarıyla sosyal medyada gündeme oturdu.

Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Şener'in, elindeki tektaş ve notu sonrası evlilik teklifi aldığı öne sürüldü.

Şener, evlilik teklifi almadığını, 35'inci aylarını kutladıklarını söyledi.

Ünlü model sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"O kadar çok yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım sadece 35. ayımızı kutladık... Öyle bir şey olsa 'i said yes falan yazardım'

Beni takip edenler de bilir ben bu aylık kutlamaları hep paylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden

evliyiz hep söylerim..."

Demet Şener, 2005-2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019-2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı.