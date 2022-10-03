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Demet Şener'e trafikte çirkin saldırı

Demet Şener'e trafikte çirkin saldırı

Trafikte bir moto kurye ünlü manken Demet Şener'i sıkıştırıp, Şener'e küfürler yağdırdı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener Emirgan yolunda şoke eden anlar yaşadı. Trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.

İkili yol verme kavgasına tutuştu. İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını rahatsız etmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; sürüş güvenliğini kaybeden Şener, telefonunu çıkartarak yaşadıklarını kayıt altına almaya başladı.

Kayıt altına alındığını fark eden kurye ise ünlü mankene, küfürler ve hakaretler yağdırmaya başladı.

Ünlü manken başına gelen bu olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 Şener, özel bir firmaya ait motosikletinin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

 

 

Etiketler demet şener moto kurye kurye küfür hakaret
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