Demet Şener'i kızdıran iddia: Dava açacağız

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem’in çok iyi anlaştıklarını söylemişti. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile Cenk Küpeli'nin tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre; Geçen hafta bir mekanda yüksek sesle tartışan ikili arasındaki gerginliğin büyümesini Demet Şener engelledi.

Konuyla ilgili Demet Şener'den açıklama geldi.

Şener sosyal medyadan, "Yalan haber. Evimizde gayet mutlu ve huzurluyuz. Bu haber için hukuki işlem başlatacağız" dedi.

Cenk Küpeli ile Demet Şener geçtiğimiz Haziran ayında evlenmişti.