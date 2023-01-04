Deniz Akkaya araç kiralamak isterken dolandırıldı

Bir araç kiralama şirketinin kendisine sahte senet imzalattığını iddia eden Deniz Akkaya, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz sene Mart ayında bir kiralama şirketinden 3 bin 500 dolar karşılığında araç kiralayan Deniz Akkaya’ya kiralık olarak verilen araç bozuk çıktı.

Parasını alamayan ünlü manken, şirketin kendisine kira sözleşmesi adı altında senet imzalattığını da ileri sürdü.

Araç kiralama şirketinin kendisini borçlu gibi göstererek aleyhine icra takibi başlattığını iddia eden ünlü isim, borçlu olmadığının tespiti ile icra müdürlüğüne yatırdığı para üzerine tedbir konulmasını istedi.

Mahkeme Akkaya’nın tedbir talebini kabul etti.