  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Deniz Akkaya araç kiralamak isterken dolandırıldı

Deniz Akkaya araç kiralamak isterken dolandırıldı

Deniz Akkaya araç kiralamak isterken dolandırıldı
Güncelleme:

Bir araç kiralama şirketinin kendisine sahte senet imzalattığını iddia eden Deniz Akkaya, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz sene Mart ayında bir kiralama şirketinden 3 bin 500 dolar karşılığında araç kiralayan Deniz Akkaya’ya kiralık olarak verilen araç bozuk çıktı.

Parasını alamayan ünlü manken, şirketin kendisine kira sözleşmesi adı altında senet imzalattığını da ileri sürdü.

Araç kiralama şirketinin kendisini borçlu gibi göstererek aleyhine icra takibi başlattığını iddia eden ünlü isim, borçlu olmadığının tespiti ile icra müdürlüğüne yatırdığı para üzerine tedbir konulmasını istedi.

Mahkeme Akkaya’nın tedbir talebini kabul etti.

 

Etiketler deniz akkaya araç kiralama sahte senet senet dolandırıcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de vaka sayıları patladı; bitmek bilmeyen gribin nedeni bulundu!
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
9 dev banka baskılanan dolar kuru tahminini açıkladı
Sıfır otomobile okkalı zam! İki marka fiyat listesini açıkladı
Selçuk Bayraktar anlattı: Yerli İHA TB-1'e 4-5 yıl süren engelleme!
Yeni konut kampanyasında faiz oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı! İşte yeni maaşlar
Türk SİHA'sı alan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur? Mucidi açıkladı
Kısmetse Olur'da ''Sevgilini çaldım'' kavgası! Ortalık fena karıştı
Ekrem İmamoğlu o belgeleri canlı yayında açıkladı