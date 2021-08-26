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Deniz Akkaya: ''Selin Ciğerci'ye artık Okan diyeceğim!''

Deniz Akkaya: ''Selin Ciğerci'ye artık Okan diyeceğim!''

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya tahliye oldu. Akkaya'nın ilk açıklaması "Selin Ciğerci'ye artık Okan diyeceğim" oldu.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yattı. 3 günün bitiminde Deniz Akkaya cezaevinden çıktı. 

Akkaya, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akkaya, "Buradan bir dram hikayesi çıkarmaya gerek yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana çok şey öğretti. Hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi.

 3 gün boyunca kitap okudum. Benim buraya girme sebebim takma adı Selin Ciğerci ama gerçek ismi Okan olan şahıs yüzünden. Ben bundan sonra ona Okan diyeceğim" dedi.

Etiketler okan deniz akkaya selin ciğerci
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