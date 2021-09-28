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  3. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gitti: Cinsel içerikli videoları...

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gitti: Cinsel içerikli videoları...

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için Ankara’ya gitti: Cinsel içerikli videoları...

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'yi şikayet etmek için RTÜK Başkanı'yla görüşmeye bugün Ankara'ya hareket etti.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bir Başka Güzel adlı moda programıyla anlaştığı konuşulan ve ekranlara çıkmaya hazırlanan Selin Ciğerci'nin karşısında olan Deniz Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, Fetö bağlantıları ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

SELİN CİĞERCİ’Yİ ŞİKAYET ETMEYE GİTTİ
Deniz Akkaya kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye’de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde pornosu elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, Fetö terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara’da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz Tv’den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere.

Etiketler selin ciğerci deniz akkaya
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