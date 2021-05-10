Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı

Hayranlarıyla soru-cevap yapan Deniz Akkaya bir takipçisinden gelen "Müslüman mısınız?'' sorusuna sert bir tepki gösterdi.

Takipçileriyle soru-cevap yapan Deniz Akkaya müslüman mısınız sorularından çok sıkıldı.

Ünlü model önce “Kendini müslüman hissediyor musun?” sorusuna "Hayırdır kardeşim, ne dangalakça soru bu! Aklını alırım, cevap sana vahiy yoluyla gelir. Zevzek senin gibiler Müslümanlık diye yeni bir din uydurdu ben ona tabi ve ait değilim." diyerek yanıt verdi.

Ardından yine bir "Müslüman mısınız?" sorunu gelince bu sefer kısa bir video çekti. Akkaya paylaşımında "En bayıldığım sorular yine gelmiş değilim aşkım; benim anneannem Hintliydi, biz o yüzden ineğe tapıyoruz" dedi.

AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTI

Bu konuda eleştiri alan Akkaya daha sonra ise bir açıklama daha yaparak şunları dedi:

"Sizin kafanızda yarattığınız yeni şekil müslümanlığa ait değilim."

Akkaya kendisine din üzerinden gelen eleştirilere bir yanıt daha verip "Benim yolum Rumi ile Mustafa Kemal Atatürk' ile aynı yoldur" dedi.