  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Deniz Akkaya'dan bağış kampanyası başlatan Enes Batur'a sert tepki

Deniz Akkaya'dan bağış kampanyası başlatan Enes Batur'a sert tepki

Deniz Akkaya'dan bağış kampanyası başlatan Enes Batur'a sert tepki

Youtuber Enes Batur, orman yangınları sonrası fidan bağışı kampanyası başlattı. Her 100 beğeni için 2 fidan dikeceğini duyuran Batur'a, Deniz Akkaya'dan sert tepki geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, turizm beldeleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkmaya başladı. Ormanları yeniden ağaçlandırmak isteyen vatandaşlar ise Tema Vakfı'na fidan bağışı yapmaya başladı.

BEĞENİ KARŞILIĞINDA FİDAN BAĞIŞI YAPACAK
YouTube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur ise bağış konusunda ilginç bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından takipçilerine seslenen fenomen, "Ülkemizin geleceği için fidan bağışını, yapabilen yapamayan herkes adına yapmak istiyorum. Bu tweetin alacağı her 100 FAV için 2 fidan dikiyoruz" dedi.

DENİZ AKKAYA TEPKİ GÖSTERDİ
Enes Batur'un paylaşımından rahatsız olan manken Deniz Akkaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Hep söylüyorum bu dönemin insanı like ve fav bağımlısı. Bu alkolden, uyuşturucudan daha tehlikeli. Geçen günlerde ne güzel işler yaptın, oldu mu şimdi bu? Sen yap güzel bir orman, alkışın, like ve fav'ın alası milli servete yaptığın bu yatırımla tüm ülkeden gelir" ifadelerini kullandı.

Etiketler enes batur deniz akkaya bağış kampanyası beğeni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gel de kasıt arama! Öyle bir yer yandı ki...
İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller
Yangın bölgesinde bakan yuhalandı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var''
MTV son ödeme tarihi yaklaşıyor! Kim, ne kadar MTV ödeyecek?
Dünya basını Türkiye'deki yangınları bu fotoğraflarla gördü
Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu
Cübbeli Ahmet orman yangınlarına çözümü buldu: ''Tekbir getirin''
Dolar, Euro ve altında dikkat hareket: Sert düştüler!
Köyüne dönüp kendi işini kurdu: ''Şimdiden sipariş geliyor''
Uğur Dündar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım