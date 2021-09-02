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  3. Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti

Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti

Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

Gündemden düşmeyen Deniz Akkaya yine bomba iddialarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'ye söyledikleri nedeniyle 3 günlük zorlama hapis cezası alan ve yatan Deniz Akkaya bu sefer Hadise ile ilgili ağızları açık bırakacak iddialar ortaya attı.

Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise için için "Amerika'daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti. Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise'nin vereceği tepkide.

Etiketler deniz akkaya hadise hamile
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