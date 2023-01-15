Deniz Akkaya'dan ünlü şarkıcı hakkında çok ağır iddia: ''Baba oğulla cinsel ilişkiye gidi''

Ünlü model Deniz Akkaya, Seren Serengil'i çok ağır bir iddia ile suçladı. Deniz Akkaya, Seren Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla ilişki yaşadığını iddia etti.

Seren Serengil, eski dostları Bircan Bali ve Arto ile büyük bir gerginlik yaşadıktan sonra yapımcıyla da arasını bozdu. Seren Serengil, geçtiğimiz hafta ise programdan mobing gördüğünü açıklayarak ayrıldı.

Seren Serengil ile daha önce partner olan Deniz Akkaya ise Serengil hakkında olay sözler söyledi. Akkaya'nın iddiasına göre; Serengil mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırıyordu.

Akkaya "Halvet sırasında altına kaçırmalarından yakınıyordu" diyerek şoke etti.

"HEM BABA HEM OĞULLA CİNSEL İLİŞKİ"

"Daha yeni başladık" diyen Akkaya bombaları ardı ardına patlattı ve Serengil'in aynı aileden hem baba hem oğulla cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

İddianın büyüğünü ise en sona saklayan Akkaya, kızı Ayşe'nin babası Efe Özbilgin ile Serengil'in birliktelik yaşadığını söyledi.