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Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabı askıya alındı

Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabı askıya alındı
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Eski manken Deniz Akkaya'nın aktif olarak kullandığı X (eski adıyla Twitter) hesabı, platformun topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı. @dddenizakkaya kullanıcı adlı profile erişim sağlanamazken, takipçiler "X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaştı.

Eski manken Deniz Akkaya'nın "@dddenizakkaya" kullanıcı adıyla platformda yer alan resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, platformun topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişime kapatılarak askıya alındı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismin profiline girmek isteyen kullanıcılar, kural ihlali yapıldığına dair resmi bir platform uyarısıyla karşılaştı.

"X Kurallarını İhlal Eden Hesapları Askıya Alır"

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Deniz Akkaya, X platformunun uyguladığı yaptırımla karşı karşıya kaldı. Eski mankenin resmi profiline ulaşmaya çalışan takipçileri ve diğer sosyal medya kullanıcıları, sayfa yerine "Hesap askıya alındı. X, Kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" şeklindeki standart bilgilendirme ekranıyla karşılaştı. Bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Gözler Yapılacak Açıklamaya Çevrildi

Hesabın tam olarak hangi paylaşım dizisi veya kullanıcı şikayetleri nedeniyle kapatıldığına dair platformdan spesifik bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere X'in (Twitter) topluluk kuralları ve güvenlik politikaları gereği; şiddet, taciz, nefret söylemi veya platform manipülasyonu gibi kural ihlalleri algoritmalar veya moderatörler tarafından tespit edildiğinde hesaplar geçici ya da kalıcı olarak askıya alınabiliyor. Gözler şimdi, platforma itiraz sürecini başlatması beklenen Deniz Akkaya'nın konuyla ilgili yapacağı olası açıklamalara çevrildi.

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Etiketler deniz akkaya X hesabı twitter sosyal medya hesap askıya alındı magazin topluluk kuralları
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