Deniz Akkaya’ya 5 suçtan soruşturma! 13 yıla kadar hapisle yargılanacak

AHBAP Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent'e yönelik iddialarıyla gündem olan Deniz Akkaya hakkında aralarında tehdit, iftira ve hakaretin de yer aldığı 5 ayrı suçtan soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardım ulaştıran Haluk Levent'e yönelik iddialarıyla gündem olan Deniz Akkaya'ya kötü haber.

SnobMagazin'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

13 YILLA YARGILANACAK

Savcılıkça yürütülen bu soruşturma sonucunda ünlü mankenin, ifadesinin alınması için ilgili kolluk kuvvetlerine müzekkere yazıldı. Savcılığın dava açması durumunda Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yılla yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesine yönelik yardım organizasyonları ve bağış kampanyaları düzenleyen Ahbap Derneği ve kurucusu müzisyen Haluk Levent, hedef gösterilmişti.

Son olarak manken Deniz Akkaya Haluk Levent'i hedef almış ve para aklamaktan yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile Levent'in fotoğraflarını paylaşarak, "İki ay önce dolandırdığın insanlar yayına çıkmayı bekliyor" demişti.

Haluk Levent, yoğun olarak hedef gösterilmesinin ardından Twitter hesabını kapatma kararı almıştı. Ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.