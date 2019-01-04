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  3. 04 Ocak 2019 13:50

Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret etti iddiası

Oyuncu Deniz Çakır, gittiği bir kafede yan masada oturan başörtülü kadınlara “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulunduğu ve ardından kadınların fotoğrafını çekmeye çalıştığı iddia edildi.

Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret etti iddiası
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Meryem'in oyuncu Deniz Çakır, ünlü bir AVM'de popüler bir kafede sarhoş halde başörtülü kadınları taciz etti.

Çakır, yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek rahatsız etti.

Çakır, masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Sabah

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