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  3. 10 Ocak 2019 16:05

Deniz Çakır ifade verecek

Deniz Çakır'ın yarın İstanbul Adliyesine gidip savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Deniz Çakır ifade verecek
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Oyuncu Deniz Çakır, İstanbul'da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekânda, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır'ı eleştirmiş "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir" açıklaması yapmıştı.


 
 
 

ifade , deniz çakır , başörtülü kadına hakaret
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