Deniz Seki evleniyor

Uzun süredir çocukluk aşkı Faruk Salman'la birlikte olan Deniz Seki, kendisini zor günlerinde de yalnız bırakmayan sevgilisinin evlenme teklifini Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde kabul etmişti.

Seki'nin tahliye olur olmaz Salman'la bir Avrupa tatili yapacağı, dönüşte ise nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

ÖNCE EVLİLİK SONRA TURNE...

Seki'yi tahliye sonrası yoğun bir program bekliyor. Cezaevindeyken Vestel'le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi'yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.

İLK DURAK AVRUPA

17 Haziran’da tahliye edilecek olan sanatçının özgürlüğün tadını çıkarmak için de şimdiden plan yapmaya başladığı da öğrenildi. Seki’ye yakın kaynaklar, sanatçının cezaevinden çıkar çıkmaz meraklı gözlerden ve objektiflerden uzak kalmak düşüncesiyle Avrupa’ya gitmek istediğini açıkladı.